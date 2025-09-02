JR東日本秋田支社は、大雨による線路点検などの影響で3日の列車の運行計画と見通しを発表しました。〇秋田新幹線秋田ー盛岡（岩手）遅れや運休が発生する可能性〇奥羽線秋田ー横手遅れや運休が発生する可能性秋田ー八郎潟一部の列車が運休八郎潟ー大館始発から少なくとも昼ごろまで運転見合わせ大館ー弘前（青森）一部の列車が運休〇羽越線秋田ー羽後本荘始発から少なくとも昼ご