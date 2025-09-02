自民党は、参議院選挙の総括を取りまとめるため、全ての党所属議員を対象とした両院議員総会を開いています。中継です。渡邊翔記者「総会はまもなく開始から2時間半になります。注目される森山幹事長の進退ですが、出席した複数の議員によると、現時点でまだ言及はないということです」その森山幹事長は総会の冒頭、「今必要なのは党の一致結束だ」と党内融和を強く呼びかけました。一方、石破首相は総会の冒頭、自身の責任と進退