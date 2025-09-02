長岡市で9月1日午後、市内の事業所で50代の男性が意識不明となっているのが見つかり、搬送されましたが、その後、熱中症により死亡が確認されました。県によりますと男性は1日の午後2時ころ、居合わせた人によって発見され午後2時40分頃、救急搬送されました。男性が屋内にいたのか、屋外にいたのかは分かっていませんが、搬送時には意識不明の状態だったということです。県内でことし熱中症や熱中症疑いによる死亡が確認されたの