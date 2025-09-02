台湾当局が日本産農林水産物・食品の輸入規制を全面的に撤廃する方針を示したことを受け、小泉農相は２日の閣議後記者会見で、「実施されることになれば、被災地の復興にとっても大きな後押しとなる」と歓迎した。台湾当局は１日、２０１１年の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、福島や茨城など５県産の食品に義務付けた放射性物質の検査報告書と、すべての日本産食品に対する産地証明書の添付を不要とする方針を明ら