財務省が２日に実施した９月発行分の１０年物国債の入札で、最高落札利回りが１・６１９％をつけ、２００８年７月以来、約１７年ぶりの高水準となった。日本銀行による早期の利上げ観測が高まっており、流通市場では利回りが上昇基調で、入札にも波及した。平均落札利回りは１・６１２％で、約１７年ぶりの高水準だった。応札額を落札額で割った応札倍率は３・９２倍と、約２年ぶりの高さとなった。財務省は７月、毎年支払う