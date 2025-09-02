大阪府吹田市の万博記念公園で、太陽の塔などを光で彩るイベント「イルミナイト万博」が、１５日までの週末や日曜などに開かれている。闇夜に照らし出された塔は、淡い紫、ピンク、赤など刻々と色が変わり、周囲に点在する球体が青白く光るなど、幻想的なムードを醸し出している。塔の脇に設置された「風の小径（こみち）」（約５０メートル）では、ガラスの風鈴、風車、吹き流しがライトアップされ、来場者が熱心に撮影してい