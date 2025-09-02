合宿で調整する陸上男子のサニブラウン・ハキーム＝宮崎県都城市陸上男子100メートルで昨夏のパリ五輪代表のサニブラウン・ハキーム（東レ）が2日、宮崎県都城市で合宿を公開し、短距離走などで汗を流した。3大会連続入賞を目指す世界選手権東京大会（13日開幕・国立競技場）の代表入りも練習中に発表され「今までの自分よりいいパフォーマンスをするのが目標」と語った。8月は海外に渡り「3〜4カ月分の練習を1カ月に詰め込ん