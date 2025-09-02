ハイアールのエコロジカルパーク第２期定礎式の会場。（２０２４年９月２３日、カイロ＝新華社記者／隋先凱）【新華社青島9月2日】中国家電大手の海爾集団（ハイアール）傘下の海爾智家（ハイアールスマートホーム）が8月28日に発表した2025年6月中間決算は、売上高が前年同期比10.2％増の1564億9400万元（1元＝約21円）、純利益が15.6％増の120億3300万元で過去最高を更新した。営業活動によるキャッシュフローは27億1500万元