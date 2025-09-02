「巨人−ヤクルト」（２日、京セラドーム大阪）ヤクルトの村上宗隆内野手が試合前練習で巨人ナインをほっこりとさせる実演シーンを披露した。打撃ケージ裏にいたのは巨人の助っ人・キャベッジ。すると村上がバットを手に太ももでへし折るような仕草を見せた。これには助っ人も天を仰ぎながら笑みを浮かべ、ケージ裏にはほっこりとした空気が流れた。キャベッジは２０日に神宮球場で行われたゲームで、２点ビハインドの五回