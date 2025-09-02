巨人の平内龍太投手が２日、１軍に合流し、出場選手登録された。この日、京セラドームで行われるヤクルト戦の試合前練習から合流して、キャッチボールなどで汗を流した。平内は今季は１軍で５試合に登板したが、６月１６日に登録抹消。右肩痛を発症し、７月は故障班でのリハビリも経験した。現在は回復し、ここまでファームで１８試合に登板し３勝０敗、防御率０・９２をマークしている。