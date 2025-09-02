アイドルグループ・WHITE SCORPION、お笑い芸人のクロちゃん（安田大サーカス）が2日、都内で行われたスカパー!『WHITE SCORPIONのSCORPIM』囲み取材に登場した。【写真】個性豊か！WHITE SCORPIONメンバーのソロショット2023年10月に結成されたWHITE SCORPIONは、応募総数約1万人から選出された11人グループで、総合プロデューサーは秋元康氏が務める。本番組では、WHITE SCORPIONがトップアイドルへの階段を駆け上るため、先