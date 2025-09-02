歌手・平原綾香のファンクラブ設立20周年記念イベント『平原綾香と行く！長岡まつり大花火大会 “フェニックスツアー”』が、8月2日、3日に開催された。100名を超えるファンが全国から参加し、長岡花火と音楽が融合した特別な体験を共有した。【全身ショット】美しい！レトロな柄のドレス姿で登場した平原綾香同企画は、平原のファンクラブ・Camp A-ya! Angelの20周年を記念し、長岡まつり大花火大会とのゆかりの深さを活かし