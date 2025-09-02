俳優の石黒賢（59）が1日、自身のインスタグラムを更新。8月31日に放送されたMBS／TBS『日曜日の初耳学』で織田裕二（57）と共演した際の2ショット写真を公開した。【写真】「司馬先生と石川先生や」笑顔の2ショットを公開した織田裕二＆石黒賢石黒と織田は、1993年放送の大ヒットドラマ『振り返れば奴がいる』（フジテレビ）でライバル役として対照的な医師役を演じて話題を呼び、その後もたびたびドラマで共演している“盟友