以前、記入済みの離婚届を夫に勝手に出された女性（『意外とよくある？離婚届を夫が勝手に出してしまったら…』）のケースを紹介しましたが、反対に夫に内緒で離婚届を出してしまった人もいます。◆夫の浮気が発覚し離婚届に署名させた2018