サントリーホールディングスは先ほど、緊急の記者会見を開き、新浪会長が警察の捜査を受けていることを明らかにした上で、新浪氏が取締役会長を辞任したと発表しました。サントリーの東京オフィスで、鳥井社長らによる会見が行われており、新浪会長が辞任したことを明らかにしましたが、新浪氏本人は会見の場には現れませんでした。サントリーホールディングス鳥井信宏社長「弊社代表取締役会長・新浪剛史が辞任いたしました。本