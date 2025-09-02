【餓狼伝説 City of the Wolves 不知火舞 桜嵐の舞、朱雀】 2026年6月 発売予定 価格：39,600円 フリーイングは1/4スケールフィギュア「餓狼伝説 City of the Wolves 不知火舞 桜嵐の舞、朱雀」を2026年6月に発売する。価格は39,600円。 本製品は「餓狼伝説」に登場する「不知火舞」のフィギュア。全高約400mmのビッグサイズで、衣装や表情を細かく造形している。