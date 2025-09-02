テレビプロデューサー・佐久間宣行氏が８月３０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫＴＶ」を更新した。この日は、女優でグラビアアイドル・風吹ケイを招き、ガチファンと公言し続けている芸人・青木マッチョとのデート企画を公開した。風吹とマッチョは、以前にも同チャンネルで共演。４月に公開された「風吹ケイが憧れの青木マッチョとトレーニングして、少しでもエロい気持ちが出たら即電流！」で