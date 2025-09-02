8月が終わり9月が始まっても、猛暑日が続く日本列島。ここ近年、夏になると「過去一番暑い夏」「10年に1度の暑い夏」と言われ続け、今年（2025年）もか…と思っていましたが、どうやら今年は本当に様々な記録を更新した「統計史上最も暑い夏」だったみたいです。（アーカイブマネジメント部萩原喬子）【写真で見る】2025年8月5日に41.8℃を観測した群馬・伊勢崎駅前の様子41.8℃で過去最高気温を更新、全国で記録な暑さこ