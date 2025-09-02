東京・中目黒で3階建ての住宅など3軒が燃える火事がありました。現在も消火活動が続いていて、逃げ遅れた人がいないか東京消防庁などが確認しています。【映像】消火活動の様子午後3時半ごろ、目黒区中目黒で火事がありました。東京消防庁によりますと、3階建ての住宅などあわせて3軒が燃えていて、ポンプ車など31台による消火活動が現在も続けられています。この火事で逃げ遅れた人やけが人がいるかなど確認できていないと