東京都では2日午後3時までに、男女21人が熱中症の疑いで救急搬送されました。東京消防庁によりますと、都内では午後3時までに、26歳から91歳までの男女合わせて21人が熱中症の疑いで医療機関に救急搬送されました。重篤や重症の人はいませんが、70代と80代の男女6人が中等症、15人が軽症です。東京消防庁は、こまめな水分補給や冷房などを適切に使うよう呼びかけています。