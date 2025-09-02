雨に濡れながら必死に鳴いていた子猫との出会いが、家族のかけがえのない日常を大きく変えることがあります。Xユーザー・おぬどんさん（@Ic9S6）の愛猫「どん兵衛」くん（男の子）、愛称「どんちゃん」もそのひとり。昨年夏、保護されたどんちゃんが歩み始めた新たな“猫生”とはーー。【写真】ガリガリの子猫が輝く黒猫へ劇的ビフォーアフターひとりぼっちで鳴いていた子猫2024年7月2日、飼い主さんが勤めていた職場のスタッフ