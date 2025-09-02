ドジャース大谷翔平投手がブランドアンバサダーとしてCM出演する人材サービス会社「dip（ディップ）」は2日、公式Xアカウントを更新し、。来年3月に開催されるWBCの独占中継権を米動画配信大手Netflix（ネットフリックス）が獲得したことについて見解を表明した。同社は3月10日から東京ドームで予定されるWBC東京プールのメインスポンサーを務めている。今回、「WBC放送・配信権に関する見解」と題して投稿。「ディップ株式会社は