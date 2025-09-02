米国遠征中のサッカー日本代表は1日（日本時間2日）、米カリフォルニア州オークランドで現地入り後の初練習を行った。コンディション調整のために別メニューだったMF三笘薫（28＝ブライトン）らを除く24選手が参加。6日（同7日）の国際親善試合メキシコ戦に向け、ランニング中心の約30分の軽めのメニューを消化した。選手がボールを使わずに疲労回復を優先させる中、元日本代表主将の長谷部誠コーチ（41）は全体練習前にスタッ