2日午後3時半ごろ東京・目黒区中目黒で住宅3棟が燃える火事があり、現在も延焼中です。東京消防庁がポンプ車など31台を出動させ、現在も消火活動を続けています。現場は中目黒駅から500メートルほどの住宅街で、近くには神社や小学校がある場所です。