プロ野球・ヤクルトは2日、山本大貴投手を1軍登録しました。プロ8年目の山本投手はリリーフとして今季14試合に出場。1ホールドで防御率6.08としています。5月に出場5試合連続失点を記録し、5月24日に登録抹消。それ以来の1軍昇格となります。ファームでは14試合に出場し、2勝0敗、防御率3.21となっています。