NPB(日本野球機構)は2日の公示を発表。西武は西川愛也選手を登録しました。8月9日に右肩の違和感で抹消となっていた西川選手。今季は98試合に出場し、打率.266をマーク。キャリアハイとなる106安打、7本塁打、20盗塁をマークするなど飛躍のシーズンとしており、離脱はチームにとっても痛手となっていました。8月28日には2軍戦で実戦復帰を迎えた西川選手。その後、3試合の出場で5安打を放ち打率.417と順調な回復をアピールしていま