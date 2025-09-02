「中日−阪神」（２日、バンテリンドーム）阪神の佐藤輝明内野手と坂本誠志郎捕手が試合前練習で中日・井上一樹監督のもとへあいさつへ出向いた。打撃ケージ後方にいた敵将とあいさつをかわした２人。和やかなムードが漂う中、突然、井上監督が怯えたような表情を見せる場面もあった。阪神ヘッドコーチ時代から続く敵将との関係。特にバンテリンドームでのゲームでは阪神の選手たちがあいさつに出向くのが恒例ともなってい