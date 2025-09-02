９月１日に記録的な大雨となった北海道函館市は、２日も大気の状態が不安定となっています。住宅や道路に土砂が流れ込むなど大きな被害が出ていて、住民らが後片付けに追われています。（東海林記者）「大雨と一緒に流れてきた土砂や石がフェンスをなぎ倒してしまっています」１日の函館市内は局地的に１時間に１００ミリを超える記録的な大雨が降り、原木町では山から流れ込んだ岩石が住宅街に流れ込んでいました。こちらの住宅で