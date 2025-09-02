タレントでボディビルダーの、横川尚隆さんが自身のインスタグラムを更新。自身が出場するボディコンテストについて、綴りました。 【写真を見る】【 横川尚隆 】 「めっちゃきんにく〜〜〜」驚愕ボディにファン反響「太くカッコよすぎる腕」「顔よりでかいやんけ」横川尚隆さんは「きんにくきんにく〜〜めっちゃきんにく〜〜〜」と綴ると、写真アップ。投稿された画像では、横川尚隆さんの太い腕を始め、鍛え上げられた