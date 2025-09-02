タレントのたむらけんじが２日、一般女性と再婚したとの報道を受け、かつて交際していた鈴木紗理奈が２日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で反応した。番組のラストにスポーツ紙で報じられたたむけんの再婚を取り上げた。これに紗理奈は「わざわざ取り上げる？」と苦笑い。その記事にはラストにたむらは紗理奈と交際していたということも伝えている。これに紗理奈は「やめて〜！３０年前のこと。いつまで載