北海道・苫小牧市真砂町の製油工場で2025年9月2日、石油の空きタンクを清掃していた男性2人が倒れ、病院に搬送されました。9月2日正午前、製油工場の従業員から「タンク内の洗浄中、作業員が意識状態が悪く、呼びかけに対してヘッドライトが動く程度」と消防に通報がありました。駆けつけた消防がタンク横の通用口から内部に入り、横たわっていた清掃作業員の男性2人を救助しました。警察と消防によりますと、救助されたのは40代と