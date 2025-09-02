◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山競馬場・芝２０００メートル、牝馬、３着まで秋華賞・Ｇ１の優先出走権）＝９月２日、栗東トレセンダノンフェアレディ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父キズナ）は朝一番の坂路で６２秒９―１５秒４。ボリュームのある体で気分良さそうに登坂した。橋口調教師は「すごく順調に来ています。カイバ食いが安定したのが大きいです。力のある馬なので、権利を取りたい」とうなずいた。次週に