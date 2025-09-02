来年３月に開催される第６回ＷＢＣ１次ラウンドＣ組・東京プール（東京Ｄ）のメインスポンサー、人材サービス企業「ディップ」が２日、Ｘ（旧ツイッター）で声明を発表。「ＷＢＣ放送・配信権に関する見解」として、「ディップ株式会社は、ＷＢＣの放送・配信権について、懸念を表明します。今回の放送形態では多くの人々のＷＢＣを気軽に楽しむ機会が奪われてしまうのではないかと危惧（きぐ）しています。より多くの人々に感動