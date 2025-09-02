◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」歴史的快挙の裏に野球がつないだ縁があった。７月１２日に巨人の育成選手マレク・フルプ外野手が支配下登録されてデビュー。チェコ出身選手で初めてＮＰＢの１軍公式戦に出場した。母国の様子が気になり、チェコリーグのソコル・フルボカーというチームでプレーする元巨人、日本ハムの村田透投手に電話した。「マレクの父、ウラジミール・フルプがうちのチームの監督なんです。『聞いてく