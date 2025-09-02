横浜ＦＭは２日、ＭＦ山村和也（３５）が、オーストラリア２部ウロンゴン・ウルブスＦＣへ完全移籍することが決定したことを発表した。クラブを通して、山村は「１年８か月という期間、横浜Ｆ・マリノスの一員として皆さんと共に過ごした日々は忘れません。なかなかピッチで共に戦う事ができなかったこと、本当に申し訳なく思っています。オーストラリアの地で力をつけてきますので、また何かのかたちで貢献できれば幸いです。