故松田優作さんの長女でタレントの松田ゆう姫（37）が、1日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。自身について分析、生き方を明かした。松田は自身を「めちゃくちゃ繊細」と分析。しかし「詰め込むとプレッシャーで発狂しちゃうタイプなので…。だから時間軸で生きるのやめた」と明かした。そして「責任感とか嫌いなんです。だからゴールを立ててとか、目的がこれでとかがすごい苦手。やらなとい