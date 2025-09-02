横浜ＦＭは２日、横須賀市内でホーム＆アウェーで行われるルヴァン杯準々決勝の柏戦（３日・日産ス、７日・三協Ｆ柏）に向けて冒頭１５分のみを公開して全体練習を行った。ＡＣＬＥに出場していたため、横浜ＦＭは準々決勝からの参戦となるが、センターバックを中心に負傷者が続出している現状が悩ましいところ。８月１６日の清水戦（３〇１）では今夏復帰したＤＦ角田が負傷交代し、３０日の神戸戦（０●１）はＤＦデンが欠