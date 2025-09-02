気象庁が発表した2025年の北陸地方の梅雨の確定値は、入り・明けともに速報値を19日前倒しして平年よりかなり早く、1951年からの統計史上最も早くなりました。特に梅雨明けは、統計史上初の6月となり、期間降水量は平年の半分程度にとどまりました。近年は想定を超える短時間強雨など、極端な天気が頻発しています。このあとも秋雨前線や台風による大雨シーズンは続きます。大雨への備えを改めて確認するようにして下さい。梅雨入