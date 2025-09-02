横浜ＦＭは２日、横須賀市内でホーム＆アウェーで行われるルヴァン杯準々決勝の柏戦（３日・日産ス、７日・三協Ｆ柏）に向けて冒頭１５分のみを公開して全体練習を行った。ＡＣＬＥに出場していたため、横浜ＦＭは準々決勝からの参戦となるが、ＤＦ松原、デン、渡辺泰が負傷離脱中で、ＤＦ角田も負傷からの復帰途上と守備陣に離脱者が続出する事態となっている。そうした中で期待がかかるのが、ＤＦ諏訪間幸成だ。全日本プロ