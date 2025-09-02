中国の｢一帯一路｣向け投資はエネルギー分野への集中が目立つ。写真は中国企業が建設契約を獲得したナイジェリアの天然ガス加工施設の完成予想図（事業コンソーシアムのウェブサイトより）【写真】カザフスタンのベクテノフ首相と会談する中国の東方希望集団の代表団。広域経済圏構想「一帯一路」の参加国に対する中国の2025年上半期（1〜6月）の投資総額（訳注：現地企業などとの共同投資を含む契約ベース）が前年同期の2倍に急増