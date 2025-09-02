音楽デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のBro.TOM（ブラザートム、69）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。俳優の長男・小柳心（38）、次男・小柳友（37）について思いを明かす場面があった。バブルガム・ブラザーズは今年デビュー40周年で、この日は相方のBro.KORN（ブラザー・コーン、69）とともに出演。コーンは7人の孫がいると幸せそうに語る一方で、トムは心、友のほか、小学校3年生の愛娘の