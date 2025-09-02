大の阪神タイガースファンで知られる演歌歌手・辰巳ゆうと（27）が2日、大阪市内で、初出演する「松竹新喜劇九月公演」（20〜28日、大阪松竹座）の取材会に出席。秒読みとなったリーグ制覇に向けエールを送った。大阪・藤井寺出身の辰巳は、気付けば阪神ファンだったそうで「思ったよりも早く優勝しそうなんで、ここまで来たら史上最速で優勝決めて」と確実視される2年ぶりの優勝に笑顔を浮かべた。さらには「少なくとも20