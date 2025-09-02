弁護士の橋下徹氏（56）が2日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演。サントリーHDの新浪剛史会長（66）が1日付で辞任したことを受け、コメントした。捜査関係者によると、新浪氏については福岡県警が8月末に違法薬物事件をめぐって都内の自宅を家宅捜索していた。7月に違法薬物事件で逮捕された男の捜査の関連で、新浪氏が関係先として浮上。本人は関与を否定し、違法薬物も見つかっていないという