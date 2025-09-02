香川県警が試験導入している新しい夏用制服 残暑が続く中、香川県の警察官が新しい夏用の制服を着用し業務にあたっています。 香川県警が試験導入したのは、柔らかく速乾性がある生地で作られたポロシャツ型の制服です。8月25日から100人の警察官が着用し、着心地や動きやすさを検証しています。 （実際に着用した警察官）「通気性があって、実際僕3回着たんですけど、現場で汗をかいても乾きやすくなっている」