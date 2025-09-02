2日は東北を中心に災害級の大雨となっていて、秋田県の一部地域に緊急安全確保が発表されています。河川の氾濫などに厳重に警戒してください。2日は秋雨前線の影響で、東北北部は記録的な大雨となっていて、秋田・能代市では1時間に59.5mmの非常に激しい雨となりました。この雨の影響で、秋田・能代市を流れる桧山川と、上小阿仁村を流れる小阿仁川が氾濫しました。現在、秋田県には土砂災害警戒情報が発表されているほか、秋田県