【これからの見通し】きょうからＮＹ市場が本格始動、金曜日の米雇用統計見据えた相場に きょうからＮＹ市場の９月相場が本格始動する。昨日はカナダとともに米国はレーバーデーの祝日で休場だった。今週の注目イベントは金曜日の米雇用統計となる。前回の衝撃的な弱い数字で市場では９月米利下げがほぼ確実視されている。さらに、今回の数字が弱ければ、５０ｂｐ利下げ観測も台頭することが想定される。