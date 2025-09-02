森高千里（56）のものまねで知られる、ものまねタレント「ナナちゃん」こと古村奈々（37）が2日までに、自身のブログを更新。第2子男児の出産を報告した。古村は「取り急ぎになりますが、第二子2680gの男の子、本日無事産まれました」と報告し、第2子の写真を投稿した。続いての投稿で「産まれた瞬間の赤ちゃんを見たとき、すごく尊くて可愛くて愛おしくて涙が溢れました私たちのところへ来てくれてありがとう」と感激する様子を