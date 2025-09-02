◇プロ野球ウエスタン・リーグ 中日5-1広島(2日、ナゴヤ球場)中日の2024年ドラフト1位・金丸夢斗投手がファーム公式戦で先発登板し、7回1失点の好投を見せました。さらに同年のドラフト3位で入団した森駿太選手がホームラン含むマルチヒットを記録するなど、中日のルーキーが活躍を見せています。初回、先頭から連打で出塁し、いきなり無死1、3塁のチャンスが生まれます。ここでこの日3番でスタメン入りした森選手がタイムリーを放