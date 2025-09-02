元モーニング娘。のメンバーで歌手・女優の田中れいなさんが2025年8月30日、SNSで話題の「平成1桁ガチババア」なるネットミームに言及し、注目を集めている。「平成女児ブームに対して平成1桁ガチババアたちが幅利かせてる」「2025年=令和7年」の現在、じわじわと広がりを見せる「平成ブーム」。7月には、平成に人気を博したロックバンド・ORANGE RANGEが代表曲「イケナイ太陽」の「令和ver.」ミュージックビデオを公開し、9月まで