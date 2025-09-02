能代市と北秋田市、大館市の約100軒で停電しています。東北電力ネットワークによりますと、午後4時現在停電しているのは、能代市、北秋田市、大館市の約100軒です。能代市では、午後2時ごろから久喜沢地区の約100軒で停電しています。停電の原因は調査中で、復旧の見通しは立っていません。北秋田市脇神地区では、風雨による樹木の接触、倒木の影響で午後1時40分ごろから数軒が停電していて、復旧の見通しは立っていません。